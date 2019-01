Voorstelling van Zaken “GOED SCHEIDEN” in Internationaal Theater Amsterdam

De komende Voorstelling van Zaken GOED SCHEIDEN vindt plaats op dinsdag 26 februari 2019 van 14.00-17.15 uur in Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam). De voorstelling is bedoeld voor professionals betrokken bij scheidingen. Phaedra Werkhoven, journalist en ervaringsdeskundige, leidt de gesprekken op het toneel. Acteurs Gijs Scholten van Aschat, Jacob Derwig en Hannah van Lunteren spelen scènes die de scheidingsproblematiek op unieke wijze zullen laten zien. Scheiden is pijnlijk, hartverscheurend, eng, verdrietig, zowel voor de partners als voor hun kinderen, maar het betekent niet het einde van de wereld. Alleen moet je het wel goed doen.

Beeld: Vijselaar en Sixma

En over hoe dat moet, gaan onder andere Justine van Lawick, Micha de Winter, Elke Geurts, Eveline Tonkens, Ybo Buruma en Carrie Jansen met elkaar in gesprek. Tijdens de theatrale middag komen in een vijftal blokken de volgende thema’s aan de orde: Moet de focus van de relatie/het huwelijk niet verlegd worden naar het ouderschap? Wat kun je als professional doen als je twee vechtende ouders voor je hebt? Hoe kunnen de mensen in de omgeving de ouders en kinderen helpen tijdens een scheiding, zonder een kamp te kiezen?

Voor wie?

Het interactieve theaterseminar Voorstelling van Zaken is bedoeld voor het brede scala van professionals die betrokken zijn bij scheidingen: hulpverleners werkzaam in jeugdhulp, maatschappelijk werk of onderwijs, rechters, advocaten, mediators, ervaringsdeskundigen en een ieder die denkt zijn of haar steentje te kunnen bijdragen aan de ambitieuze doelstelling om scheiden zo goed mogelijk te laten verlopen, zeker voor de kinderen. Doel van het programma is om door nieuwe inzichten op andere ideeën te komen en geïnspireerd te raken. Een middag met open geesten, gesprekken, verrassingen, goed toneel en interessante sprekers.

Praktische informatie

Voorstelling van Zaken GOED SCHEIDEN vindt plaats op dinsdag 26 februari 2019 in Internationaal Theater Amsterdam (ITA) aan het Leidseplein 26 en duurt van 14.00-17.15 uur. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om te netwerken en ‘speeddaten’ waarbij ruimte is voor verdere uitwisseling van ideeën en persoonlijke ervaringen. Accreditatie is aangevraagd (SKJ, NVO, MfN, NVP, NiP, BPSW, CvC en NOvA). Kaarten à 110,- euro zijn te bestellen bij de kassa van ITA via https://ita.nl/nl/voorstellingen/voorstelling-van-zaken-goed-scheiden/120/#tickets

Samenwerking

Deze Voorstelling van Zaken GOED SCHEIDEN is mede mogelijk gemaakt door het programma Scheiden zonder Schade. Een programma dat uitgevoerd wordt door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.