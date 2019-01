Minister-president Rutte en staatssecretaris Knops naar Bonaire, Curaçao en Aruba

Minister-president Rutte en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bezoeken zondag 20 tot en met dinsdag 22 januari Bonaire, Curaçao en Aruba. Het bezoek staat in het teken van economische samenwerking en rechtshandhaving.

Samen met ruim veertig bedrijven nemen de bewindslieden op 21 januari deel aan de conferentie Bon Bini for Business. Ondernemers uit alle delen van het Koninkrijk komen daar bij elkaar om te spreken over de kansen op gebieden als innovatie en logistiek. Curaçao organiseert de conferentie om bedrijven en investeerders aan te trekken. Het is een vervolg op de eerste Bon Bini for Business, die afgelopen juni in Den Haag plaatsvond.

De minister-president en de staatssecretaris spreken op Curaçao ook met gouverneur George-Wout, minister-president Rhuggenaath, de Raad van Ministers en leden van de Staten. Ook gaan de bewindslieden langs bij sociale ondernemers in de wijk Otrabanda en is er een bezoek aan de kustwacht.

Op Bonaire spreken de bewindslieden op 20 januari met gezaghebber Rijna, de eilandsraad en het bestuurscollege. Verder opent de premier het kantoor van Qredits, een Nederlandse microfinancieringsinstelling, waar tevens het 150e krediet wordt uitgereikt. Op Aruba ontmoeten de bewindslieden op 22 januari onder meer gouverneur Boekhoudt, minister-president Wever-Croes en de Raad van Ministers. Ook zal daar gesproken worden over de economische ontwikkelingen, waaronder de uitbreiding van het vliegveld.

Staatssecretaris Knops blijft nog enkele dagen langer op Aruba, om deel te nemen aan het zogeheten Justitieel Vierpartijen Overleg.