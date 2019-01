Rijksoverheid investeert grootschalig in laadpunten voor elektrisch vervoer

De nieuwe laadpunten zijn geschikt voor alle elektrische auto’s en laadpassen. Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor het rijkswagenpark, maar ook inzetbaar voor iedereen met een elektrische auto.

Emissieloos wagenpark

Het Rijk bezit een van de grootste wagenparken van Nederland. In 2020 moet 20% van dit wagenpark elektrisch zijn. Vanaf 2028 worden er zelfs geen auto’s meer aangeschaft die rijden op diesel of benzine en zet de rijksoverheid in op een volledig emissieloos wagenpark. Met vele duizenden personenauto’s en bijzondere voertuigen voor bijvoorbeeld calamiteiten is verduurzaming van de vloot een enorme opgave. Voor een succesvolle transitie naar elektrisch rijden, moeten er voldoende laadpunten zijn.

Aanbesteding laadpunten

Cruciaal is dat elektrische voertuigen bij rijksgebouwen opgeladen kunnen worden. In 2018 startte de Rijksoverheid hiervoor een aanbesteding. Eind december 2018 is het aanbestedingsproces afgerond. De twee percelen van de aanbesteding zijn gegund aan Unica en ENGIE. Zij zullen de eerste 2.000 laadpunten installeren. 700 ervan worden al in de eerste helft van 2019 aangesloten. Op 16 januari ondertekende directeur vastgoedbeheer Irene van Munster van het Rijksvastgoedbedrijf de contracten met de directie van deze bedrijven.

Sleutelfunctie

Nederland staat wereldwijd op de vierde plek wat betreft elektrisch vervoer. De komende jaren neemt het aantal elektrische auto’s sterk toe, ook bij de overheid. Deze transitie vraagt om voldoende laadpunten op strategische locaties. Het Rijk zal dan ook een groot deel van haar laadpunten aan het vastgoed koppelen. Om de energievraag van deze volledig elektrische auto’s aan te kunnen, worden verschillende slimme technieken ingezet, zoals local load balancing en smart queuing. Hierdoor wordt de energievraag en aanbod tussen de verschillende auto’s optimaal afgestemd. Tevens wordt ingezet op het monitoren van deze laadpunten om de bezettingsgraad te beoordelen en de energievraag te analyseren.

Goede voorbeeld

'De plaatsing van de eerste 2.000 laadpunten zijn een belangrijke stap', stelt staatssecretaris Raymond Knops (BZK). 'Het gaat niet alleen om de transitie naar elektrisch rijden, maar ook om innovatie en kennisontwikkeling. Dat bereiken we met deze overeenkomst. Zo kan de overheid het goede voorbeeld geven.'



John Quist, CEO van Unica: 'Met onze landelijke dekking, expertise en innovatiekracht kunnen we een bijdrage leveren aan de snel toenemende behoefte aan duurzame mobiliteit en de voorzieningen die hiervoor in de gebouwde omgeving getroffen moeten worden. We zijn blij dat we het Rijksvastgoedbedrijf samen met onze gespecialiseerde partners kunnen helpen bij het realiseren van hun ambities en zullen inspelen op ontwikkelingen zoals smart charging, local balancing, energieverrekening en het inzetten van smartphones en tablets. '

‘Na de zware industrie en de utiliteit veroorzaakt mobiliteit de meeste CO2-vervuiling. Daarom geloven we bij ENGIE in de elektrificatie van mobiliteit. We willen elektrisch rijden maximaal faciliteren en zijn trots dat we de Rijksoverheid in deze grootschalige stap naar innovatie en kennisontwikkeling in elektrisch vervoer kunnen begeleiden’, beaamt Ruud Schenk, algemeen directeur ENGIE Infra & Mobility.