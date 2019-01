Van Ark: Meer werk maken van taaleis en tegenprestatie

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept gemeenten op om snel meer werk te maken van de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie en gaat daarover met gemeenten in gesprek. Uit recente CBS rapporten blijkt dat nog te veel gemeenten hierin achterblijven. Om volwaardig mee te doen in onze samenleving is het spreken van de Nederlandse taal onmisbaar. Voor een praatje met de buren, gesprekken op de werkvloer of bij het solliciteren naar een baan. Ook als het tijdelijk even niet lukt is het belangrijk om arbeidsfit te blijven en mee te blijven doen. Zowel de taaleis als de tegenprestatie helpt mensen die in de bijstand zitten om mee te doen. Daarom is het nodig dat gemeenten hier nadrukkelijk meer werk van maken. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.