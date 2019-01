Nieuwe burgemeester in Hollands Kroon

Mevrouw ir. A. van Dam (Rian) is benoemd tot burgemeester van Hollands Kroon. De benoeming gaat in op 12 februari 2019.

Mevrouw Van Dam (57 jaar) is lid van de PvdA. Zij was o.a. wethouder in Alkmaar en Enkhuizen.

Mevrouw Van Dam volgt de heer J.R.A. Nawijn (VVD) op.