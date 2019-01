34 nieuwe maatschappelijke diensttijdprojecten van start

Vandaag hebben 34 nieuwe maatschappelijke diensttijdprojecten door heel Nederland bericht gekregen dat ze financiering krijgen en van start kunnen gaan. In de maatschappelijke diensttijd krijgen jongeren de mogelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen tijdens een periode waarin ze zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de samenleving. Bij de nieuwe projecten kunnen jongeren hun talenten inzetten op terreinen als media, cultuur en musea, onderwijs, techniek en ICT, zorg en klimaat, duurzaamheid en circulaire economie. Bij elkaar opgeteld ontvangen de nieuwe projecten zo’n 10 miljoen euro uit de begroting van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).

Mooie volgende stap voor maatschappelijke diensttijd

Staatssecretaris Blokhuis: “De maatschappelijke diensttijd maakt een mooie volgende stap zo aan het begin van 2019 met 34 nieuwe projecten. Dat betekent dat er nu meer dan 70 projecten zijn waar jongeren aan de slag kunnen. Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren iets voor een ander, doen ze nieuwe ervaringen op en ontmoeten ze mensen die ze anders niet zo snel tegen het lijf zouden lopen. Jongeren kunnen daar zelf hun voordeel mee doen en allerlei waardevolle maatschappelijke doelen – van de sport tot klimaat tot cultuur – natuurlijk ook.”

Jongeren beoordelen mee: in het oog springende projecten

Tijdens de beoordelingsprocedure van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor zorgonderzoek en innovatie, sprongen er volgens het jongerenpanel en de experts een aantal projecten uit: ‘Werken aan een groene toekomst’, ‘Wake up your mind!’ en ‘Urban Talentz’.

Via het project ‘Werken aan een groene toekomst’ kunnen jongeren die zijn vastgelopen op school of met werk aan de slag op een ervaringsplek bij milieuorganisaties. Daar werken ze met milieuprofessionals aan een eerlijk en duurzaam Nederland.

'Wake up your mind!' biedt jongeren en jonge statushouders de kans om zich samen in te zetten voor goede integratie van vluchtelingen in onze samenleving.

Vanuit het project 'Urban Talentz' gaat een team van jonge ervaringsdeskundigen aan de slag om kwetsbare jongeren aan een ervaringsplek te helpen in uiteenlopende sectoren, van duurzaamheid tot ICT tot welzijn. Het gaat om jongeren met veelal een multiculturele achtergrond die normaal gesproken niet zo snel starten met vrijwilligerswerk.

Meer dan 70 projecten

In de projecten wordt in de praktijk gekeken wat werkt en wat niet werkt. Op basis van de ervaringen wordt medio 2019 bepaald hoe de maatschappelijke diensttijd definitief vorm krijgt. De 34 nieuwe projecten (een selectie uit zo’n 130 aanvragen) ontvangen allemaal financiering vanuit de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Vanuit de eerste subsidieronde – in de zomer van 2018 – werden 41 projecten gefinancierd. De bijdrage van het Rijk loopt vanaf 2021 structureel op naar 100 miljoen.