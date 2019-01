Benoeming burgemeester Nissewaard

De heer mr. F. (Foort) van Oosten wordt de nieuwe burgemeester van Nissewaard. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 20 februari 2019.

De heer Van Oosten (41 jaar) is lid van de VVD. Hij is op dit moment Tweede Kamerlid. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Schiedam.

Op dit moment is de heer drs. G. Veldhuijzen (CDA) waarnemend burgemeester van Nissewaard.