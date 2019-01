Van Engelshoven lanceert Upstream

Tijdens een bezoek aan festival EuroSonic/Noorderslag heeft minister Van Engelshoven de popinvesteringsregeling Upstream gelanceerd. Door deze regeling krijgen artiesten de mogelijkheid om te experimenteren en te vernieuwen in hun muziek, zodat ze een impuls aan hun carrière kunnen geven. De komende drie jaar (2019 – 2021) wordt 900 duizend euro per jaar geïnvesteerd.

Minister Van Engelshoven: ‘Ik wil graag gevestigd talent de kans geven om naar een hoger niveau door te stromen. Om dat te kunnen bereiken, hebben artiesten financiële ruimte nodig om te experimenteren en te vernieuwen. Ik wil hen daarbij helpen. Met dit geld kunnen muzikanten bijvoorbeeld nieuw materiaal opnemen of een goede live-act ontwikkelen. Daardoor kunnen ze een volgende stap zetten in hun carrière.’

Twee regelingen

Voor popartiesten is het maken en promoten van nieuw werk een belangrijke voorwaarde om hun carrière te ontwikkelen en inkomsten te verwerven. Dat vraagt een flinke investering van de muzikanten, en dat is niet makkelijk. Daarbij speelt mee dat Nederland een relatief kleine thuismarkt heeft. Via twee subsidieregelingen worden artiesten in de gelegenheid gesteld een impuls aan hun carrière te geven:

De regeling Upstream: Music (Fonds Podiumkunsten en Sena) maakt het mogelijk dat muzikanten zich kunnen vernieuwen en daarbij een redelijk inkomen kunnen verdienen.

De regeling Upstream: Music x Design (Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie) maakt nieuwe toepassingen in ontwerp, beeldcultuur en technologie mogelijk, die de ervaring en uitvoering van muziek versterken.

Samenwerking

De regeling is ontstaan door samenwerking van de private en publieke sector. De minister heeft samen met de Sena, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Fonds Podiumkunsten het initiatief genomen voor dit fonds. Het ministerie van OCW investeert 600 duizend euro per jaar, Sena draagt 300 duizend euro per jaar bij aan de regeling Upstream: Music.

Vanaf maandag is de subsidie aan te vragen via de website van Upstream.