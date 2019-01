Aan de slag voor meer fietsers in Gelderland

De gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken verder samen om mensen in Gelderland te verleiden op de fiets te stappen. Daartoe ondertekenen staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde Conny Bieze (provincie Gelderland) en wethouder Harriet Tiemens (Nijmegen) vandaag de overeenkomst “Wij fietsen samen verder”, op de Radboud Universiteit Nijmegen. De fiets is Nederlands geheime wapen tegen drukte op de weg. Hij is snel, schoon en gezond. Daarom heeft dit kabinet 100 miljoen euro gereserveerd om regionale projecten te versnellen. Samen met provincies en gemeenten wordt de komende jaren 345 miljoen euro uitgegeven aan het verbeteren van snelfietsroutes en de aanleg van nieuwe fietsenstallingen. In Gelderland komt er onder andere een snelfietsroute tussen Ede-Wageningen en wordt de fietsenstalling bij station Nijmegen uitgebreid.

Fietsambassadeur Radboud Universiteit

Dat de ondertekening plaatsvindt op de Radboud Universiteit is niet toevallig. De Radboud Universiteit is een van de 11 fietsambassadeurs (link voor meer informatie: https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/ienw-specials/2018/06/voorwoord). Samen met hen wil Van Veldhoven nog deze kabinetsperiode 200.000 extra mensen stimuleren op de fiets naar het werk te laten gaan.



De Radboud Universiteit doet veel om het fietsgebruik te bevorderen, zowel onder medewerkers als onder studenten. Aantrekkelijke fiscale regelingen, gratis deelfietsen van de universiteit en fietslessen voor internationale studenten zijn enkele voorbeelden. Op dit moment komt 60% van de medewerkers van de Radboud Universiteit komt al op de fiets naar het werk. Het streven is dat aantal uit te breiden naar 70% in 2025. Dagelijks reizen er zo’n 50.000 studenten, 18.000 medewerkers en 5000 bezoekers van en naar de terreinen van de universiteit de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en het ziekenhuis.



Nederland fietsland

Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaat per fiets. In 2016 hebben we met z'n allen 15,5 miljard fietskilometers afgelegd. Van alle fietskilometers is ruim een derde als vrije tijd en een kwart voor werk. In Nederland is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer en van alle werknemers woont meer dan de helft binnen 15 kilometer van het werk. Deze mensen wil Van Veldhoven samen met de provincies, regio’s en gemeenten op de fiets zien te krijgen.