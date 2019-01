Premier Rutte bezoekt marine op Curaçao

Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn eergisteren op Marinebasis Parera op Curaçao geweest. Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin sprak met hen.

Een aantal actuele ontwikkelingen in het Caribisch gebied en bij de Kustwacht Caribisch gebied kwamen aan bod. Verder stond het investeren in jongeren en de lokale veiligheid centraal.

Opgeleid tot militair

De marine verzorgt het opleidings- en professionaliseringstraject van de Curaçaose en Arubaanse Militie. Rutte en Knops werden hierover geïnformeerd, net als over het Sociaal Vormingstraject. Dat geeft kansarme jongeren de mogelijkheid opgeleid te worden tot militair met de basisprincipes van het Korps Mariniers. Afgesproken werd dit traject, dat momenteel niet wordt uitgevoerd, nieuw leven in te blazen.

Defensie heeft in het Caribisch gebied ongeveer 800 medewerkers. Die zetten zich onder meer in voor drugbestrijding, grensbewaking en hulp bij natuurrampen, zoals na de orkaan Irma in 2017.

Economie en rechtshandhaving

Rutte en Knops bezochten afgelopen 2 dagen Curaçao, Bonaire en Aruba. Centraal stond economische samenwerking en rechtshandhaving.