Van Nieuwenhuizen: wereldwijde aanpak weerextremen en gevolgen klimaatverandering hard nodig

Toenemende schade door extreem weer en nog niet voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Dat zijn volgens het nieuwe Global Risk Report 2019 de twee grootste mondiale risico’s. Dit rapport verscheen aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos. Minister-President Rutte en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bepleiten vandaag in Davos dat er wereldwijd meer aandacht moet zijn voor deze risico’s en dat er sneller maatregelen genomen moeten worden om deze tegen te gaan. Dat is ook de inzet van de door de minister geïnitieerde Global Commission on Adaptation (GCA): de weerbaarheid tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatadaptatie, hoog op de internationale agenda’s zetten en dit vertalen in concrete maatregelen.

De GCA voorzitters Bill Gates, Ban Ki-Moon en Kristalina Georgieva hebben in Davos hiervoor samen met de commissieleden, waaronder minister Van Nieuwenhuizen, ontmoetingen met wereldleiders. ‘Wereldwijd zien we al lichtpunten in klimaatadaptatie. Infrastructuur die wordt klaargestoomd voor extreme hitte, landbouw die wordt ingericht op langdurige droogte en bewoners van kwetsbare kustgebieden die worden beschermd. Maar feit blijft dat dit sneller en op een grotere schaal moet worden ingezet dan dat we vandaag zien,’ aldus Ban Ki-Moon.

Van Nieuwenhuizen: ‘Klimaatbestendigheid biedt kansen, dat is wat ik hier namens de commissie overbreng. In Nederland hebben we onlangs met alle overheden 600 miljoen euro vrijgemaakt voor maatregelen om ons te blijven wapenen tegen hoogwater, extreem weer en periodes van droogte. Dit soort afspraken tussen overheden onderling maar ook met bedrijven zorgt ervoor dat er slimmer wordt geïnvesteerd in klimaatoplossingen en landen weerbaar worden. Een land dat klimaatbestendig wordt ingericht is niet alleen veilig, maar heeft daarmee ook een fundament om leefbaar en economisch welvarend te blijven.’

De klimaatcommissie is in oktober vorig jaar gestart tijdens een speciale bijeenkomst in de Ridderzaal in Den Haag. Zeventien landen hebben zich al aangesloten bij het klimaatinitiatief waarbinnen dertig commissarissen werken aan de versnelling van klimaatadaptatie. In september komt de GCA tijdens een speciale VN Klimaattop in New York met een actieprogramma over hoe kwetsbare gebieden in de wereld weerbaarder kunnen worden. Vervolgens is Nederland in oktober 2020 gastland voor de internationale Climate Adaptation Action Summit waar de uitvoering van dit actieprogramma centraal staat.