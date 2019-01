Kabinet zet in op groenere benzine

Automobilisten kunnen vanaf 1 oktober dit jaar op veel meer plekken groenere benzine tanken. Tankstations met twee of meer tankinstallaties voor benzine zijn dan verplicht om bij minimaal de helft van hun vulpistolen E10 aan te bieden. De andere helft blijft beschikbaar voor andere soorten benzine. Tankstations met infrastructuur voor maar één soort benzine blijven vrij in de keuze wat zij aanbieden. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2030 nieuwe auto’s emissieloos

In het regeerakkoord is het streven opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Met de grotere beschikbaarheid van groenere benzine rijden ook de auto’s die mensen reeds in bezit hebben schoner, want met het gebruik van E10 worden minder fossiele brandstoffen verbruikt.

Nog dit jaar campagne

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start samen met consumentenorganisaties, garagehouders en autofabrikanten later dit jaar een informatiecampagne om automobilisten te informeren over het rijden op E10.

Maximaal 10% bio-ethanol

De meeste tankstations in Nederland bieden voornamelijk E5-benzine aan. Deze benzine bevat maximaal 5% bio-ethanol. Veel auto’s – maar niet alle - zijn al geschikt voor E10, een brandstof die tussen de 7,5 en 10% bio-ethanol bevat.