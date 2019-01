Minister Kaag zet speciale jongerenambassadeur in

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat een speciale jongerenambassadeur inzetten. Die zal zich namens de minister richten op de vele jongeren die perspectief missen in landen in onder meer de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Kaag kondigde dat vrijdag aan tijdens een diesrede in de Sint Janskerk in Maastricht, waar de Universiteit Maastricht haar 43e verjaardag vierde. Wereldwijd zijn naar schatting ruim 70 miljoen jongeren werkloos. Velen hebben hun huis en haard door een conflict moeten verlaten.

‘Jongeren zijn kwetsbaar en dreigen in fragiele landen buiten de boot te vallen. Basisonderwijs, goede gezondheid en de ontwikkeling van benodigde vaardigheden zijn nog lang geen vanzelfsprekendheid, maar zijn wel essentieel om een bestaan op te bouwen’, aldus minister Kaag. ‘Juist bij jongeren zit veel potentie, zij zijn flexibel, krachtig en willen dolgraag vooruit. Van die kracht moeten we gebruikmaken om hen, hun gemeenschappen en ook onszelf een stabiele toekomst te bieden.’

Sinds haar aantreden zet minister Kaag extra in op (beroeps)onderwijs, werk en inkomen voor jongeren. Daarmee wil ze achterliggende oorzaken van armoede aanpakken en jongeren perspectief bieden om in hun eigen land een leven op te kunnen bouwen. Nederland werkt daarbij samen met veel partners.

Kaag: ‘De ambassadeur moet verbinden, aanjagen en in gesprek gaan met jongeren, beleidsmakers, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s. Daardoor kunnen nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven ontstaan en komt er meer actie om jongeren te helpen hun eigen toekomst op te bouwen.’

Een speciale jongerenambassadeur past in de preventieagenda die minister Kaag vorig jaar heeft beschreven in haar beleidsnota Investeren in perspectief, waarbij juist de grondoorzaken van armoede worden bestreden. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, zoals uitbanning van extreme armoede en goed onderwijs voor iedereen, vormen daarbij de leidraad.

Aan de vooravond van de ambassadeursconferentie kondigt Kaag de komst van deze nieuwe jongerenambassadeur aan. Nederland heeft op dit moment 118 ambassadeurs, 25 consuls-generaal en 9 zogeheten Permanente Vertegenwoordigers bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO.