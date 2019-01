Minister Dekker: Schadevergoeding vragen bij massaschade wordt eenvoudiger

Voor burgers en bedrijven die massaal schade lijden, wordt het straks eenvoudiger om hun schade vergoed te krijgen. Nu vraagt dat in de meeste gevallen nog een lange adem en is kostbaar. Een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat de Tweede Kamer vandaag met algemene stemmen heeft aangenomen, regelt dat gedupeerden hiervoor voortaan samen naar de rechter kunnen.

Woekerpolissen of auto’s waarmee gerommeld is, kunnen veel ellende veroorzaken. Ook voor patiënten die de dupe zijn geworden van dezelfde gebrekkige medicijnen kunnen de gevolgen enorm zijn. Zoals in de zaak van de DES-dochters: vrouwen kregen medische klachten doordat hun moeders tijdens de zwangerschap foute medicijnen hadden geslikt. Het ligt voor de hand dat de veroorzaker van de schade betaalt. Maar de praktijk laat zien dat het niet altijd even makkelijk gaat. Soms wegen de kosten van een procedure niet op tegen de geleden schade. Of heeft iemand niet de tijd en energie om jarenlang te procederen.

Dan sta je als collectief sterker. Nu kan bijvoorbeeld een belangenorganisatie een groep gedupeerden helpen om een schikking te regelen zodat zij hun schade vergoed krijgen. Echter, dat is geen garantie voor succes. Als de schadeveroorzaker niet meewerkt, staan gedupeerden alsnog met lege handen en moeten zij het alleen opknappen.

Het wetsvoorstel verandert dat. Burgers en bedrijven hoeven niet meer individueel te ploeteren om hun schade vergoed te krijgen. De winst is dat straks de hele massazaak in één gezamenlijke procedure bij de rechter kan worden afgewikkeld. Dat is eenvoudiger en bespaart tijd en geld. De rechter stelt in één keer de schadevergoeding vast. Daarmee komt er voor een grote groep gedupeerden een oplossing en kan de zaak worden afgedaan. Minister Dekker: ‘Dit is een mooi voorbeeld van een rechtsgang die effectief is en voorziet in de behoefte van consumenten, bedrijven en rechters. Massazaken raken veel burgers en het gaat vaak om grote bedragen. Daarom is het belangrijk dat hierover niet eindeloos rechtszaken komen. Partijen krijgen zo in één keer duidelijkheid.’

Verder zorgt het wetsvoorstel ervoor dat gedupeerden voldoende rechtsbescherming krijgen. Niet iedere belangenorganisatie kan zomaar aan de slag om een claim in te dienen. Organisatie en financiën moeten op orde zijn. Gedupeerden weten zo aan wie ze hun belangen toevertrouwen. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de nieuwe regeling nog dit jaar in werking kan treden.