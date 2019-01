Minister-president Rutte houdt Churchill-lezing in Zürich en bezoekt Zwitserse bondspresident in Bern

Minister-president Rutte houdt op woensdag 13 februari 2019 een lezing over de Europese Unie bij het Europa Instituut van de Universiteit in Zürich. In deze Churchill-lezing zal de minister-president reflecteren op de positie van de EU in een veranderende wereld.

Het Europa Instituut van de Universiteit van Zürich is een toonaangevend expertisecentrum voor Europees recht. Naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de speech van Sir Winston Churchill in Zürich in 1946, vond in 1996 in het Europa Instituut het eerste Churchill Symposium plaats. Sindsdien hebben verschillende gasten uit de politiek en de zakenwereld speciale Churchill-lezingen gehouden.

Voorafgaand aan de toespraak in Zürich brengt de minister-president een officieel bezoek aan bondspresident Maurer van de Zwitserse Confederatie. Tijdens een delegatieoverleg en werklunch in Bern spreken minister-president Rutte en bondspresident Maurer onder meer over de betrekkingen tussen Nederland en Zwitserland, in bilateraal en in Europees verband.