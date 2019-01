Minister Schouten bezoekt Ghana en Ivoorkust

Van 4 februari tot en met 7 februari 2019 bezoekt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ghana en Ivoorkust. Het bezoek is gericht op het aanhalen van samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van nieuwe projecten. Daarnaast is er aandacht voor de vraag hoe klimaatslimme landbouw een belangrijke oplossing voor lokale uitdagingen is.

In West-Afrika vindt er een ongekende bevolkingsgroei plaats. Momenteel wonen er in Ghana en Ivoorkust ongeveer 50 miljoen mensen. In 2050 is de verwachting bijna een verdubbeling naar 98 miljoen inwoners: Ghana 50 miljoen en Ivoorkust 48 miljoen. Dat brengt economische dilemma’s met zich mee. De enorme demografische druk betekent een grote uitdaging voor de regionale voedselvoorziening.

Klimaatslimme landbouw

De focus van het programma ligt tijdens het bezoek op het thema voedselzekerheid in relatie tot de snelle bevolkingsgroei en klimaatverandering. Ongeveer 95% van het voedsel dat in de regio wordt geteeld is kwetsbaar voor ongunstige weeromstandigheden zoals onregelmatige regenval en landdegradatie. Dat maakt de lokale bevolking kwetsbaar en regio’s afhankelijk van import. Klimaatslimme landbouw kan hier een oplossing bieden. Nederlandse kennisinstellingen en private partijen kijken in West-Afrika naar mogelijkheden voor deze vorm van landbouw. Minister Schouten brengt een bezoek aan verschillende lokale projecten en boerderijen die hier gebruik van maken en op zoek zijn naar mogelijkheden tot uitbreiding.

In gesprek met lokale boeren

Op de eerste dag van het werkbezoek in Ghana vindt een ontmoeting plaats met de Ghanese Vice-President Mahamudu Bawumia en minister van Voedsel en Landbouw Owusu Afriyie Akoto. Samen spreken zij over het versterken van de landbouw-samenwerking tussen Ghana en Nederland en de Nederlandse en Ghanese visie op landbouw. Vervolgens gaat de minister op bezoek bij Joekopan, een lokale onderneming die met hulp van Nederlandse kennis en innovatie de lokale economische groei stimuleert. Op dinsdag 5 februari brengt minister Schouten een bezoek aan deze exporteur van groente en fruit en gaat daar in gesprek met lokale boeren. In Ivoorkust vindt een ontmoeting plaats met de Ivoriaanse Minister van Landbouw, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Ook bezoekt minister Schouten de vicepresident landbouw en sociale ontwikkeling van de African Development Bank (AfDB), Jennifer Blanke.

100 jaar landbouwraad

Het landbouwattachénetwerk (LAN) ondersteunt Nederlandse bedrijven en ondernemers in de agrarische sector bij hun internationale ambities. De landbouwraden en hun teams werken op 53 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen van daaruit ruim 70 landen. Dit jaar bestaat het landbouwattachénetwerk 100 jaar. Ghana heeft de jongste tak van het landbouwnetwerk.