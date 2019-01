Overdracht F-35: mijlpaal defensie levert Nederlandse economie miljarden op

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag namens het kabinet in het Amerikaanse Fort Worth het eerste Nederlandse F-35 vliegtuig in ontvangst genomen. De Nederlandse Luchtmacht kreeg in 2012 al twee testversies en heeft in totaal 37 toestellen besteld. De productie en het onderhoud van de F-35 heeft Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen nu al €1,4 miljard opgeleverd aan contracten en omzet.

De komende jaren bedraagt de nog te realiseren productieomzet naar schatting nog eens negen miljard euro. Ook zorgt de F-35 in de toekomst naar verwachting in Nederland voor een extra 15 à 20 miljard euro aan onderhoudscontracten en meer dan 1.600 vaste banen. Ook opent dit jaar het Europees logistiek centrum OneLogistics in Woensdrecht waar ruim zeventig Nederlandse bedrijven aan meewerken.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “De door producent Lockheed Martin aangeboden overdracht is een mijlpaal voor defensie. Tegelijkertijd markeert dit moment een miljarden impuls voor onze economie en werkgelegenheid. Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen van MKB tot grootbedrijf maken hightech onderdelen en systemen voor de F-35 of nemen straks het onderhoud op zich. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe internationale samenwerking bijdraagt aan onze eigen economie.”

Nieuwe contracten getekend

Na afloop van de officiële ceremonie werd de toegevoegde economische waarde van de F-35 voor Nederland direct zichtbaar. Twee Amerikaanse bedrijven – producent Lockheed Martin en vliegtuigmotorenbouwer Pratt & Whitney – tekenden in aanwezigheid van de staatssecretaris met GKN Fokker miljoenencontracten. Het Nederlandse bedrijf gaat elektrische bekabeling maken voor de F-35’s en composieten leveren voor de bekleding van de zogenoemde turbofan, de straalmotor van het toestel.