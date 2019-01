Minister-president Rutte bezoekt bedrijven en sociale projecten in Amsterdam

Minister-president Rutte bezoekt woensdag 6 februari diverse bedrijven en sociale projecten in Amsterdam. De dag staat in het teken van technologie, innovatie en sociaal ondernemerschap.

In de ochtend bezoekt Rutte RELX, waar informatiebedrijf voor wetenschap Elsevier onder valt, en het hoofdkantoor van boekingswebsite Booking.com. Deze bedrijven zijn goed voor duizenden banen in de hoofdstad. Bij RELX opent de minister-president de Elsevier Tech Hub, waar data-experts werken. Bij Booking.com krijgt de minister-president een rondleiding en spreekt hij met werknemers. Ook is er aansluitend een lunch met startups, die samenwerken met grote ondernemingen.

's Middags is de minister-president op uitnodiging van burgemeester Halsema in Amsterdam Zuidoost. Hier bezoeken zij samen bedrijven en projecten die typerend zijn voor de economische en sociale ontwikkelingen in het stadsdeel.

Ze gaan onder meer naar het onlangs geopende Amsterdam Skill Centre van het Amsterdam UMC, waar artsen uit de hele wereld naartoe komen om te werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Zo kunnen chirurgen er hun operatietechnieken verbeteren door middel van virtual reality.

Aansluitend bezoeken de minister-president en de burgemeester de creatieve gemeenschap Heesterveld in de Bijlmer. Hier zijn veel jonge ondernemers actief, waarbij creativiteit, samenwerking en ondernemerschap centraal staat. De minister-president en de burgemeester spreken onder meer met de ondernemers van een juicebar, een naaiatelier en een jeugdtheaterschool.

Tot slot is er in Buurtwerkkamer Multibron een gesprek met lokale ondernemers om te horen hoe zij hun ondernemerschap vorm geven en welke rol zij spelen in de wijk.