Oplossing voor problemen bij parallelimport

De getaxeerde waarde van geïmporteerde tweedehands auto’s wordt in de toekomst onafhankelijk gecontroleerd door de RDW. Dit is een oplossing voor de praktijk waarin schade aan een geïmporteerd voertuig nu soms wordt uitvergroot of fictief opgegeven, met het doel minder BPM te betalen. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe maatregel wordt de komende tijd nog uitgewerkt met de RDW en marktpartijen.

Staatssecretaris Snel van Financiën: “Steeds vaker kopen Nederlanders een gebruikte auto uit het buitenland, met name uit Duitsland. Daar is op zichzelf niets mis mee. Maar wat mij stoort, is dat er taxateurs en belastingadviseurs zijn die de regels doelbewust manipuleren om minder belasting te betalen. Met deze oplossing kunnen we dit probleem nu effectief aanpakken.”

Bij geïmporteerde tweedehands auto’s is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) afhankelijk van de waarde van de auto. Dit zorgt voor problemen, omdat er altijd discussie mogelijk is over hoeveel een auto waard is. De nieuwe maatregel houdt in dat de waarde van de auto onafhankelijk wordt gecontroleerd voordat er aangifte BPM kan worden gedaan.

De oplossing biedt de importeur van tweedehands auto’s bovendien snelheid en rechtszekerheid. Als de waarde van de auto goed wordt vastgesteld, kan het voertuig snel een kenteken krijgen zonder dat achteraf discussie over de hoogte van de BPM ontstaat. Als de waarde van de auto niet goed is vastgesteld moet straks eerst opnieuw de waarde worden opgeven, voordat belastingaangifte kan worden gedaan en de auto een kenteken krijgt. Er ontstaan hiermee meer kansen voor taxateurs om zich op basis van kwaliteit in de markt te onderscheiden.

Oplossing juridische geschillen

De nieuwe methode kan tegelijkertijd juridische geschillen beter voorkomen, omdat niet meer geprocedeerd wordt over twee verschillende waarderingen van dezelfde auto.

Op dit moment stelt de importeur een waarderapport op, en de Belastingdienst bij een controle ook. Dat kan leiden tot juridische geschillen. Door de voorgestelde maatregel wordt er alleen nog door de importeur een waarderapport ingebracht.

Uitvoering

Het voorstel heeft gevolgen voor de uitvoering, want de controleproces van de waardebepaling van geïmporteerde tweedehands auto’s wordt naar voren gehaald. De komende periode wordt dit voorstel daarom verder uitgewerkt samen met de Belastingdienst, RDW, taxateursverenigingen en andere marktpartijen. Ook voeren de Belastingdienst en de RDW nog een uitvoeringstoets uit. In de tweede helft van dit jaar zal de Kamer hierover verder worden geïnformeerd.