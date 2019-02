Handelsverdrag EU-Japan in werking

Het handelsverdrag tussen de EU en Japan (EU-JAP Economic Partnership Agreement, kortweg EPA) is vandaag in werking getreden. Dit is de grootste handelsovereenkomst die de EU ooit met een derde land heeft gesloten. EPA omvat nagenoeg een derde van het wereldwijde bruto binnenlands product en bijna 550 miljoen mensen.

Het verdrag biedt Nederlandse en Europese bedrijven veel mogelijkheden. Bijna 90% van de invoertarieven voor goederen is vanaf vandaag tot nul teruggebracht, en dit gaat naar bijna 100%. Daarnaast is een groot aantal non-tarifaire barrières afgeschaft. Ook is vanaf heden de Japanse markt veel toegankelijker voor dienstverleners vanuit de EU. Om het handelen met Japan te vergemakkelijken is er speciaal voor het MKB een EPA-helpdesk. Met andere woorden: bedrijven, pak uw kansen.

Informatiebijeenkomst

Om de voordelen van het EPA breed uit te meten, is er donderdag 7 februari van 15:00 tot 17:00 uur een informatiebijeenkomst voor bedrijven. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag opent de bijeenkomst. VNO/NCW-voorzitter Hans de Boer is medeorganisator, in samenwerking met RVO en NLinBusiness.

Meer informatie staat op de site van de RVO.