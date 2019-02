Opname levenloos geboren kinderen in Basisregistratie personen mogelijk vanaf maandag 4 februari 2019

Op 3 februari treedt de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP) in werking. Hierdoor wordt het mogelijk om gegevens over kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn op te nemen in de BRP. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. De technische en juridische inwerkingtreding staat gepland voor 3 februari 2019. Dat betekent dat ouders vanaf maandag 4 februari 2019 bij de gemeente van woonplaats een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de BRP op te nemen. Hierdoor wordt het kind zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Voor meer informatie kunnen ouders terecht op deze website en bij de gemeente van hun woonplaats.