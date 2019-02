Toelating Stint op openbare weg formeel ingetrokken

Op 12 december 2018 bleek uit een onderzoek van TNO dat er risico’s zijn voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers van de Stint. TNO constateerde onder meer problemen met de rem en de lengte van de remweg van de Stint. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zag geen andere mogelijkheid dan de Stint in de huidige vorm niet te laten terugkeren op de weg. Vandaag is het besluit waarmee de Stint toegelaten was op de weg, formeel ingetrokken.

Dit betekent dat voertuigen van het merk Stint definitief niet meer tot het verkeer op de weg zijn toegelaten. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Omdat er al twijfels waren over de veiligheid van de Stint, was deze sinds 2 oktober 2018 geschorst. Dat betekent dat de Stint sinds dat moment al niet meer was toegestaan op de openbare weg. Aanleiding waren de eerste voorlopige resultaten van een onderzoek van de politie, ILT en het NFI.

Voor een eventuele terugkeer van een Stint op de weg, moeten de door TNO geconstateerde problemen worden verholpen. Daarnaast wil de minister zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over de toelatingseisen voor dit soort voertuigen. Hiervoor wordt een zorgvuldig en helder kader gemaakt dat toepasbaar is voor verschillende soorten innovatieve voertuigen, waaronder de Stint. Deze nieuwe eisen komen nog deze maand.