Investeringen in druk spoor tussen Den Haag en Rotterdam

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) investeert samen met de regio zo’n 27 miljoen euro in de uitbreiding van twee naar vier treinsporen bij Schiedam Centrum. Door de extra sporen kunnen tussen Den Haag en Rotterdam straks 14 treinen per uur rijden in beide richtingen. Reizigers op dit traject kunnen dan elke paar minuten een trein nemen. Dit is nodig om de groeiende groep reizigers ook in de toekomst te bedienen. Per dienstregeling 2025 kunnen de extra treinen gaan rijden.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “In de Randstad komen er alleen de komende tien jaar 500.000 mensen bij. Den Haag is een van drukste stukken spoor. Daarom investeren we hier nu samen met de regio om klaar te zijn voor de toekomst.”



“De viersporigheid is een belangrijke stap in de verdere verbetering van het openbaar vervoer in de regio. Maar we zijn er nog niet”, vertelt gedeputeerde Floor Vermeulen. “De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bevestigde gisteren nog in een brief aan de Tweede Kamer haar toekomstbeeld voor het openbaar vervoer. Daarin hamerde ze er nog eens op dat het erg belangrijk is de komende jaren te blijven investeren in verbetering van het openbaar vervoer. De viersporigheid past mooi in dat toekomstbeeld.”



Marc Rosier, portefeuillehouder OV-ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag:

“De regio groeit. Meer mensen vraagt om meer woningen, werk en een betere bereikbaarheid. Met de extra sporen in Schiedam maken we een mooie stap in de verbetering van het OV voor onze inwoners.”



Jeroen Ooijevaar, wethouder Schiedam: "Schiedam maakt zich al jaren sterk voor duurzaam, comfortabel en snel openbaar vervoer. Dit is dus heel goed nieuws voor de bijna 80.000 Schiedammers en nog eens honderdduizenden inwoners van omliggende gemeenten die gebruikmaken van OV-knooppunt Schiedam Centrum. Het is daarnaast van groot belang met het oog op onze woningbouwopgave en de economische ontwikkeling van Schiedam en de regio."



Door de aanwezigheid van vier sporen bij Schiedam kan Schiedam Centrum een station voor intercity treinen blijven. Hierdoor kunnen reizigers met de intercity naar Amsterdam blijven reizen. De sporen bieden treinen de mogelijkheid om in te halen, waardoor vertragingen beter en sneller kunnen worden opgevangen. En doordat er meer treinen gaan rijden, hoeven reizigers net als bij een metro nooit lang te wachten.



Naast uitbreiding van het spoor, wordt het spoor tussen Schiedam en Rotterdam zo aangepast dat treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken. De uitbreiding van de sporen bij Schiedam is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) waarmee stapsgewijs de drukste stukken spoor in Nederland klaar worden gemaakt voor intensievere benutting door treinen. Staatssecretaris Van Veldhoven maakte gisteren in het kader van het OV Toekomstbeeld bekend dat op een ring van 9 steden wordt toegewerkt naar een “metro systeem van treinen”.