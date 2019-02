Nederland ondersteunt Rode Kruis in hulp voor Venezuela

Door de crisis in Venezuela steken iedere dag duizenden Venezolanen de grens over naar landen in de regio. Zij voegen zich bij ongeveer 3 miljoen landgenoten die het land al eerder hebben verlaten. Venezolaanse burgers vluchten naar landen als Colombia, Peru, Ecuador of Brazilië, op de vlucht voor extreme armoede, tekort aan eten, slechte gezondheidszorg en repressie. Het is op dit moment de grootste vluchtelingen- en migratiestroom in Zuid-Amerika.