Verkennend onderzoek RIVM naar chroom-6 in gevangenissen afgerond

Er zijn geen aanwijzingen voor extra gezondheidsrisico’s bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) door het werken met verduurzaamd hout. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een verkennend onderzoek in opdracht van minister Dekker (Rechtsbescherming). Medewerkers en gedetineerden hebben in het verleden in een aantal gevangenissen gewerkt met hout dat met de stof chroom-6 geïmpregneerd was. Het RIVM heeft de metingen die de DJI liet uitvoeren naar chroom-6 in de lucht onderzocht. Uit deze metingen bleek niet dat de wettelijke grenswaarden werden overschreden. Het RIVM concludeert daarnaast dat de bestudeerde documenten geen inhoudelijke aanleiding geven voor een vervolgonderzoek.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Minister Dekker gaf het RIVM in augustus vorig jaar opdracht voor een verkennend onderzoek dat antwoord moest geven op de vraag of, en zo ja in welke mate, personeel en gedetineerden in het verleden zijn blootgesteld aan te hoge doses chroom-6.

Werkzaamheden

Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen is op arbeidszalen in een aantal gevangenissen gewerkt met geïmpregneerd hout. Het ging daarbij om het monteren van tuinschermen en tuinpoorten. Een deel van dit hout is met chroom-6 geïmpregneerd. Tijdens het machinaal bewerken van het hout zou houtstof met chroom-6 in de lucht terecht kunnen zijn gekomen. De Arbo-organisatie van DJI heeft tussen 2014 en 2017 metingen laten verrichten en kreeg de indruk dat de geldende grenswaarden voor chroom-6 in de lucht waren overschreden. Het RIVM heeft geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat de toen geldende grenswaarde is overschreden. De door DJI beschikbaar gestelde documenten, evenals het aantal gezondheidsklachten en de aard van deze klachten geven geen inhoudelijke aanleiding voor een vervolgonderzoek.

Chroom-vrij hout

Volgens het RIVM heeft DJI alert en proactief gehandeld toen bleek dat partijen hout na gemaakte afspraken toch chroom-6 bleken te bevatten. DJI heeft toen direct maatregelen genomen, zodat voortaan met chroom-vrij hout gewerkt kan worden. Daarnaast worden ook in opdracht van DJI periodiek metingen uitgevoerd van de concentratie chroom in het hout zelf.