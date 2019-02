Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot 500 euro mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld overhouden om van te leven. Daarom wil het kabinet nog dit jaar maatregelen doorvoeren om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Staatssecretaris Van Ark:

“Mensen bij wie het water tot aan de lippen staat, mogen niet nog dieper in de problemen komen. Zeker niet door toedoen van de overheid. Daarom zet ik samen met het kabinet alles op alles om maatregelen die dat kunnen voorkomen met spoed in te voeren.”

Een ander probleem voor mensen met schulden is het beslag op toeslagen. Daarom gaat de Belastingdienst kijken naar het buiten werking stellen van deze vorm van beslag. Ze streeft ernaar die pro-actieve bescherming via een tussenmaatregel nog dit jaar te realiseren.

Dit zijn maatregelen die Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met staatssecretaris Snel van Financiën en minister Dekker voor Rechtsbescherming met voorrang neemt om mensen met schulden te helpen. Maatregelen die hen moeten beschermen tegen een te laag inkomen door beslagleggingen waardoor er te weinig overblijft om van te leven. Deze tussenmaatregelen overbruggen de periode tot inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Ik ben mij er heel goed van bewust dat we met deze maatregelen niet alles wat we met de vertraagde wet beogen, weten te bereiken. Laat ik glashelder zijn: die wet komt er gewoon. Voor nu wil ik met deze tussenmaatregelen de situatie van mensen met schulden, die te weinig inkomen overhouden om van te leven, zo snel mogelijk verbeteren. Het liefst dit jaar nog. Het gaat om maatregelen die een direct effect hebben op hun inkomen.

Staatssecretaris Tamara van Ark

Naast de eerder genoemde maatregelen kijkt de Belastingdienst ook naar het met terugwerkende kracht versoepelen van haar incassobeleid. Een andere belangrijke tussenmaatregel is de ophoging van de beslagvrije voet bij jongeren. Voor hen geldt op dit moment een beslagvrije voet die is gebaseerd op de bijstandsnorm voor jongeren. In de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is geconstateerd dat de op die manier vastgestelde beslagvrije voet in een aantal situaties onvoldoende is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom wordt voor jongeren deze wijziging versneld ingevoerd.

Aan gemeenten wordt, vooruitlopend op de nieuwe wet, gevraagd om voortaan bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering een beslagvrije voet te hanteren ter hoogte van 95% van de bijstandsnorm. Nu hanteren gemeenten soms nog een lager percentage.

Van Ark heeft vorig jaar namens het kabinet de Brede Schuldenaanpak gepresenteerd, een plan met een veertigtal maatregelen gericht op het voorkomen en terugdringen van problematische schulden. Als coördinerend bewindsvrouw wil zij met diverse ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere publieke en private partijen door een brede aanpak een grote slag maken in het terugdringen van schulden bij burgers.