Minister-president Rutte bezoekt minister-president Sipilä van Finland

Minister-president Rutte spreekt op dinsdag 19 februari 2019 in Helsinki met de Finse minister-president Sipilä. In het gesprek wordt vooruitgeblikt op het aanstaande Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van dit jaar. Op de agenda staan actuele Europese zaken zoals Brexit, migratie, klimaat, de Eurozone en de Europese meerjarenbegroting en - in aanloop naar de top in Sibiu in mei - de toekomst van Europa en de strategische agenda.