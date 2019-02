Internetconsultatie Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten

Op internet is het ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten gepubliceerd.

Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de inlener moet de pensioenregeling voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld met dit besluit.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 16 maart 2019.