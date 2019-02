Meer BIG-registraties verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen

Het aantal zorgverleners met een BIG-registratie in de beroepen verpleging, fysiotherapie en verloskunde is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Dat meldt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. In de periode 2014-2018 waren er in deze beroepen bijna 47.000 nieuwe registraties in het BIG-register. Daar stonden 33.350 doorhalingen tegenover van zorgverleners die niet opnieuw geregistreerd konden of wilden worden. De netto stijging komt daarmee op 13.650 geregistreerde zorgverleners in deze beroepen. Iedere vijf jaar is herregistratie nodig waarbij wordt gekeken of er voldoende werkervaring is opgedaan of scholing is gevolgd. Daarmee wordt de kwaliteit van de zorgverlening bewaakt.

Prachtig vak

Minister Bruno Bruins: “Ik ben blij met deze stijgende lijn want de komende jaren hebben we deze mensen hard nodig om de groeiende zorgvraag op te vangen. Het gaat niet alleen om meer mensen. Het is ook zaak op een goede manier te kunnen werken en te zorgen voor tevreden medewerkers. Werken in de zorg is een prachtig vak en ik kom tijdens werkbezoeken vaak gedreven zorgverleners tegen die met hart en ziel hun werk doen. Dat moeten we zo houden.”

In totaal werken ongeveer 1,2 miljoen mensen in de zorg. Ruim 360.000 van hen hebben een BIG-registratie. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het beroep en bescherming van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De BIG-registratie is nodig voor de beroepen: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige, verpleegkundige en fysiotherapeut.