Online kansspelen veiliger dankzij nieuwe wetgeving

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee instemde, wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Dit is hard nodig omdat spelers in Nederland nu spelen bij illegale, buitenlandse aanbieders. Er is daardoor geen toezicht op kansspelverslaving. Ook kunnen spelers ongemerkt het slachtoffer worden van malafide aanbieders die zich schuldig maken aan fraude en witwassen. De voorgestelde wetgeving zal hier verandering in brengen. Onder strikte voorwaarden worden vanaf medio 2020 vergunningen verleend en online kansspelen in goede banen geleid. Hiermee kunnen Nederlandse spelers veilig spelen in een eerlijke markt.

Beeld: Bas Kijzers

Dekker: “We zien dat de samenleving digitaliseert en meer dan een half miljoen Nederlanders op dit moment onbeschermd deelnemen aan online kansspelen. Dat brengt grote risico’s met zich mee als kansspelverslaving en fraude. Ik ben blij dat we spelers nu een veilig aanbod kunnen aanbieden zodat kansspelen online op een verantwoorde manier kunnen worden gespeeld."

Verslavingspreventie

De nieuwe wet Kansspelen op Afstand bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen. Aanbieders moeten spelers veel beter in de gaten houden. Online spelers moeten een profiel aanmaken waarin ze aangeven hoe veel ze maximaal willen vergokken. Online aanbieders, maar ook casino’s en speelhallen moeten spelers waarschuwen als ze veel risico’s nemen doordat ze bijvoorbeeld heel lang achter elkaar spelen of veel geld inleggen. Ook komt er een centraal register dat probleemspelers tijdelijk kan uitsluiten van deelname aan risicovolle kansspelen en worden zij verwezen naar hulp. Aanbieders moeten zorgen dat jongeren niet worden verleid om te gaan gokken. Daarom mag reclame niet specifiek op jongeren worden gericht en is het gebruik van bijvoorbeeld populaire sporters in reclames niet toegestaan. Ook komt er een strikte scheiding van games en kansspelen.

Naast het voorkomen van verslaving zorgt de nieuwe wet er voor dat het speelveld voor online kansspelen veiliger en eerlijker wordt. Alleen betrouwbare aanbieders komen direct voor een vergunning in aanmerking. Illegale partijen die zich actief hebben gericht op de Nederlandse markt kunnen pas na een afkoelperiode een vergunning aanvragen. Door vergunningverlening aan geschikte partijen en hier streng op toe te zien, zijn spelers verzekerd van veilig en verantwoord kansspelaanbod.

Handhaving

De Kansspelautoriteit krijgt nieuwe taken, zoals het verlenen van vergunningen voor online aanbod en het toezicht daarop. Daarnaast krijgt de Kansspelautoriteit extra capaciteit en mogelijkheden om op te treden tegen illegaal aanbod. Zo kan de Kansspelautoriteit bedrijven en diensten die illegaal aanbod ondersteunen aanpakken. Zo kan de Kansspelautoriteit betaaldiensten sommeren hun werkzaamheden stop te zetten op illegale websites, of partijen die reclame maken voor illegaal aanbod een bevel geven hiermee te stoppen en zonodig een dwangsom of boete opleggen.