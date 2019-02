Regiobezoek georganiseerde criminaliteit: Midden Nederland

We zijn hier in het buitengebied van de gemeente Dronten.

Wat meer specifiek: Biddinghuizen.

Het is hier heel weids, zoals je kunt zien.

Dat is om te wonen heel lekker.

Lekker rustig.

Maar ook voor criminelen kan het een aanzuigende werking hebben.

Want vanuit andere gelijkgestemde gebieden in Nederland hebben we berichten gekregen dat ondernemers of bewoners daar onder druk gezet worden door die criminelen.

Om toe te staan dat zij ruimte beschikbaar moeten stellen voor bijvoorbeeld een hennepplantage.

Of afval van drugslaboratoria in de gierkelders moeten dumpen.

Nou, dat willen we hier graag zien te voorkomen.

Dat doen wij bijvoorbeeld door de actie Bliksem.

Of door collega's specifiek met ondermijning bezig te laten zijn.

En daarnaast willen we natuurlijk heel goed contact met de bewoners hebben.

Met bijvoorbeeld Whatsapp-groepen.

Dat zij ons van informatie kunnen voorzien.

En ze elkaar ook onderling kunnen waarschuwen.

Ik ben nu onderweg naar Corné.

Dat is een ondernemer hier die daar ook behoorlijk actief mee is.

Hé Corné!

Alles goed?

Ja hoor.

Mooi zo!

De criminaliteit die je hier ziet, is eigenlijk gewoon diefstal van brandstof woninginbraken, landbouwgoederen worden ook wel eens gestolen.

Laatst zag een buurman een auto oprijden.

Heel langzaam, die draaide op, een klein rondje en reed weer weg.

En hij ging weer naar de volgende buurman.

Via de Whatsapp-groep heeft hij dat doorgegeven:

"Goh, let op, die grijze auto komt er aan, ik vind dat een beetje raar."

Zodoende hebben we dus het kenteken weten te achterhalen.

En daardoor de politie kunnen inlichten.

We werken samen met de politie natuurlijk, de wijkagent bijvoorbeeld.

De gemeente, brandweer...

Je bent met elkaar de ogen en oren van het gebied.

Dat je samen tot een oplossing komt, om de criminaliteit een halt toe te roepen.

En daardoor heb je een veel grotere slagkracht.

Door veel met ondernemers in het buitengebied op allerhande veiligheidsissues met elkaar te overleggen, elkaar weten te vinden, proberen we eigenlijk zoveel mogelijk

uit het buitengebied in dit geval te halen, van: "jongens, wat gebeurt er op dit moment?"

Waar we nu natuurlijk tegenaan lopen is het feit dat bijvoorbeeld onbevoegden ineens het erf op komen.

Dat is weer iets waar we twee jaar terug bij wijze van spreken veel minder mee te maken hadden.

We proberen, als je in den lande kijkt wat er allemaal gebeurt, zo veel mogelijk daar al op voort te borduren.

En te zeggen van: "goh jongens, door middel van zo'n KVO, dat is het Keurmerk Veilig Ondernemen, voorkomen."

En zo veel mogelijk in heet voorfront te zitten van: "goh jongens, wat speelt er nou?"

En dat varieert bij wijze van spreken van groenonderhoud tot en met sloten, tot en met, ja, hoe voorkom je dat mensen op het erf komen?

Wat voor maatregelen hebben we daar voor in gedachte?

Hoe kunnen we ondernemers daarmee ondersteunen?

Wat doen ze zelf bijvoorbeeld vanuit LTO Nederland?

Dat soort aspecten.

Dus echt op dit moment de praktische doelaspecten

die we onder de loep gaan nemen.