Jos Brinkprijs 2019

Op 19 mei 2019 zal minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) de Jos Brink Oeuvreprijs en de Jos Brink Innovatie prijs uitreiken. Deze regeringsprijzen gaan elke twee jaar naar personen of organisaties die zich inzetten voor de acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). De minister doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor beide prijzen.

De Jos Brink Oeuvre Prijs gaat naar een persoon, groep of instelling die zich fundamenteel en langdurig inzet voor de acceptatie en veiligheid LHBTI’s. De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk, gemaakt door een student van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Erik van Schaften. De Jos Brink Innovatie Prijs is bedoeld voor een persoon of organisatie, die zich op inspirerende wijze inzet of recent heeft ingezet voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI’s. De prijs is 1.000 euro.

Aanmelden kandidaten

Iedereen kan mensen voordragen voor de oeuvre- en de innovatieprijs. Op www.josbrinkprijs.nl kunnen kandidaten worden aangemeld.

Jury

De nieuwe jury bestaat uit voorzitter Peter van de Vorst (presentator en directeur RTL), Youtuber Rutger Vink, topmodel Loiza Lamers, Saskia Keuzenkamp (directeur kennis en innovatie bij Movisie) en Souad Boumedien (Roze in Blauw en ambassadeur van de Amsterdam Gay Pride).

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van LHBTI’s, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 2017 is de oeuvreprijs uitgereikt aan Ellie Lust, de innovatieprijs ging naar BeyonG Veldkamp.