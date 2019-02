Van Veldhoven sluit deal voor minder en beter gebruik plastic

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties de deal gesloten 20 procent minder plastic te gebruiken, meer plastic opnieuw te gebruiken en al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar te laten zijn. Op die manier gaan we beter met onze grondstoffen om en belasten we het milieu minder.

Van Veldhoven en de deelnemende partijen - zoals levensmiddelenbedrijven, supermarkten, festivals, cateraars, producenten, verpakkers en milieu-organisaties - ondertekenen donderdag het Plastic Pact.

Een oplosbaar probleem

Van Veldhoven: "Plastic is een nuttig en veelzijdig materiaal, maar hoort niet thuis in ons milieu. Met het Plastic Pact gaan we meer doen met minder plastic. Minder plastic produceren, slimmer ontwerpen, anders samenstellen en beter recyclen. Zo gaan we zuiniger met onze grondstoffen om - goed voor het terugdringen van CO2 en goed voor het klimaat! - en bestrijden we verspilling en de plasticsoep omdat er uiteindelijk minder plastic in het milieu belandt.”



Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: "De winst van dit pact is dat er zo breed wordt samen gewerkt. Van verpakker tot producent en van supermarkt tot afvalverwerker: de hele keten pakt het probleem nu samen op. Die samenwerking is essentieel om tot afvalstromen te komen die kleiner en beter te recyclen zijn én die ook daadwerkelijk worden hergebruikt in nieuwe verpakkingen. Daarnaast blijft ook wetgeving hard nodig om de ambitie hoog te houden en andere problemen met plastic aan te pakken, zoals zwerfafval en de plasticsoep. Wij zien het pact als een goede aanvulling hierop."

Plastic Pact

De deelnemers aan het Plastic Pact committeren zich aan de volgende vier doelstellingen voor het jaar 2025:

Plastic producten en verpakkingen zijn gemaakt van 100 procent recyclebaar plastic. In 2025 gebruiken we 20 procent minder plastic dan in 2017. Minimaal 70 procent van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen die in Nederland in de prullenbak belandt, wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit. Alle eenmalig te gebruiken plastic spullen die op de markt komen, zullen moeten bestaan uit minimaal 35 procent plastic dat gerecycled is.



Van Veldhoven omarmde al eerder de Europese ambitie om al in 2021 een einde te maken aan plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik. Dit Pact gaat echter verder: het omvat alle eenmalige plastic producten en verpakkingen en veel

Eerdere afspraken plastic flesjes

In 2018 maakte Van Veldhoven al afspraken met het verpakkend bedrijfsleven over plastic flesjes. Najaar 2020 zitten er 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en wordt 90 procent van de kleine flessen gerecycled. Als onverhoopt die doelen niet gehaald zouden zijn, zal in het voorjaar van 2021 statiegeld worden ingevoerd op plastic flesjes. Voor de aanpak van plastic zwerfvuil in rivieren trekt het ministerie 5 miljoen euro uit.

Beter omgaan met grondstoffen

Het kabinet wil in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken door beter om te gaan met de materialen die we al hebben. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. Onlangs is het Uitvoeringsprogramma circulaire economie gepresenteerd. Dat programma staat bol van de kansrijke projecten, veelbelovende activiteiten en goede voorbeelden. Vijf sectoren krijgen extra aandacht: biomassa en voedsel, kunststoffen (zoals plastic), maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

Internationale aanpak

Het plastic vraagstuk speelt wereldwijd. In april organiseert Van Veldhoven daarom een Europese Plastic Summit om bewindslieden van andere landen dezelfde stappen te laten zetten en om onnodige belemmeringen in de EU-regelgeving op te sporen. Ook voor het internationale Platform for Accelerating the Circular Economy – dat binnenkort naar Nederland verhuist – is plastic een prioriteit.