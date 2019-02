Benoeming bij Raad van State

Staatsraad mr. H.G. Lubberdink wordt benoemd in de Afdeling advisering van de Raad van State. De heer Lubberdink (67 jaar) is sinds 2010 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarvoor was hij al vanaf 2001 lid van de Afdeling bestuursrechtspraak. Bij benoeming in de Afdeling advisering wordt gelijktijdig eervol ontslag verleend uit de Afdeling bestuursrechtspraak. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit gemeld in de ministerraad.