Minister Bruno Bruins verwelkomt zeezeiler Mark Slats terug in Nederland

Morgen, zaterdag 23 februari, keert zeezeiler Mark Slats terug in Nederland. Minister Bruno Bruins (Sport) verwelkomt hem rond 14 uur in de haven van Scheveningen.

Slats vertrok op 1 juli 2018 vanuit Frankrijk voor een solo-zeilrace rond de wereld: The Golden Globe Race. In deze race mag geen moderne communicatie- en navigatieapparatuur gebruikt worden, net als tijdens de eerste editie van de race, in 1968. Het motto van de Golden Globe Race 2018 is: 'Sailing like it's 1968'.

Op 31 januari 2019 finishte de Nederlander na 214 dagen als tweede in Les Sables d’Olonne in Frankrijk. Dit weekend zeilt hij terug naar Scheveningen. Mark Slats gebruikte zijn deelname aan de race ook om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.