Nederlanders die in buitenland wonen krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer

Nederlanders die in het buitenland wonen krijgen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Die hebben zij nu niet. Zij kunnen nu alleen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van de leden van het Europees Parlement. Dit staat in een brief die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en is uitvoering van het Regeerakkoord

De minister van BZK schetst drie opties om Nederlanders in het buitenland invloed te geven op de samenstelling van de Senaat. Zij meldt de Tweede Kamer dat zij het instellen van een kiescollege voor de Nederlanders die in het buitenland wonen de beste optie vindt. Over de wenselijkheid van zo’n kiescollege gaat zij graag met de Tweede Kamer in debat.

In het regeerakkoord staat dat het stemproces dient te worden aangepast zodat Nederlanders in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen. In de Kamerbrief van vandaag worden de opties beschreven – inclusief de mogelijke (juridische) consequenties daarvan – om Nederlanders in het buiteland invloed te kunnen geven op de samenstelling van de Eerste Kamer.