Werkbezoek minister Grapperhaus in de Hongaarse hoofdstad Boedapest

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is op werkbezoek geweest in de Hongaarsre hoofdstad Boedapest. Grapperhaus deed dit op uitnodiging van de Hongaarse Minister van Justitie László Trócsányi. Het bezoek stond in het teken van de democratische rechtsstaat en de justitie- en politiesamenwerking tussen Hongarije en Nederland. In het gesprek met minister Trócsányi stond Grapperhaus uitgebreid stil bij de zorgwekkende ontwikkelingen van de Hongaarse rechtsstaat.

“Nederland ziet Hongarije als een partner in zowel de Europese Unie als in de NAVO. Ook de politiesamenwerking tegen de georganiseerde misdaad is stevig. Ook daarom is het belangrijk met elkaar site spreken over goede waarborgen van de rechtstaat. Nederland heeft grote zorgen over de situatie in Hongarije; de onafhankelijke rechtspraak staat onder druk en er is veel corruptie in het land. We kunnen niet zwijgend toekijken als Europese kernwaarden worden geschonden”

aldus Grapperhaus.

Grapperhaus had verder ook ontmoetingen met onder andere Hongaars minister van Binnenlandse Zaken Sandor Pinter en de president van de Hongaarse Hoge Raad Péter Darák. Ook sprak hij met vertegenwoordigers van NGOs die zich inzetten de Hongaarse rechtsstaat te verstevigen.

Grapperhaus:

“Het werk van NGOs is ontzettend belangrijk, juist vanwege het werk van deze mensen is het belangrijk om in gesprek te blijven met een land als Hongarije.”

Naast bilaterale ontmoetingen was Grapperhaus ook uitgenodigd een lezing te geven aan de Karoli Gaspar Universiteit met als thema “Shared views and justice in Europe”. In zijn lezing ging hij in op de principes van de rechtstaat die nodig zijn om deze te beschermen en te verstevigen.