Campagne verkiezingen vandaag van start

Vandaag start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de landelijke verkiezingscampagne onder de slogan “Elke stem telt”. Deze campagne is bedoeld voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De campagne heeft een informerend karakter en bestaat uit diverse middelen, zoals een radio- en tv-spot die informeren over de datum van de verkiezingen en wat er nodig is om goed je stem te kunnen uitbrengen.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Verkiezingen zijn natuurlijk het hart van de democratie. Het is belangrijk dat mensen weten dat er verkiezingen zijn, wat je mee moet nemen en waar je moet zijn, vandaar deze campagne. Ik moedig iedereen aan op 20 maart van hun kiesrecht gebruik te maken!”

Om op een juiste manier te kunnen stemmen moet je bijvoorbeeld in het bezit zijn van je stempas en een paspoort (of identiteitskaart) dat op de dag van stemming niet langer verlopen mag zijn dan vijf jaar. Je kunt altijd iemand machtigen om je stem uit te brengen, bijvoorbeeld als je op vakantie bent in het buitenland.

Op de website elkestemtelt.nl staat alle informatie rond het stemmen. Ook is er een eigen Facebook-pagina “Elke stem telt” waarop komende weken berichten geplaatst worden die betrekking hebben op de verkiezingen. Er zijn ook quizvragen over onder andere 100 jaar kiesrecht en algemene informatie over het verkiezingsproces.

In 2015 was de opkomst voor de Provinciale Staten 47.76 % en werden er 6.102.435 stemmen uitgebracht. Bij de waterschapsverkiezingen was de opkomst 43.5% en lag het aantal uitgebrachte stemmen op 5.574.320.

De campagne loopt tot woensdag 20 maart 21.00 uur ’s avonds op het moment dat de stembureaus sluiten.