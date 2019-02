Nederland draagt bij aan levensreddende noodhulp in Jemen

Nederland draagt ook dit jaar bij aan humanitaire hulp aan de noodlijdende bevolking van Jemen. Daarnaast ondersteunt minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het politieke proces dat onder leiding van de Verenigde Naties tot vrede en wederopbouw in het land moet leiden.



Volgens de VN is in Jemen sprake van de grootste humanitaire crisis ter wereld. Ongeveer 24 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp. Dat is 80 procent van de bevolking. De situatie verslechtert nog altijd. ‘Het menselijk lijden in Jemen is ongekend groot. Zo’n 12 miljoen mensen zijn volledig afhankelijk van voedselhulp. Het is onvoorstelbaar dat de bevolking van Jemen nog steeds wordt bedreigd door hongersnood’, aldus Kaag.

Ze nam dinsdag in Genève deel aan een internationale conferentie waar landen toezeggingen deden om het lijden in Jemen te kunnen verlichten. ‘Het kabinet maakt dit jaar ruim 13 miljoen euro vrij voor levensreddende humanitaire hulp in Jemen’, kondigde Kaag aan. Het geld zal via de VN en Nederlandse organisaties worden besteed aan voedselhulp, medische zorg, water en sanitaire voorzieningen, bescherming en onderdak.

Ook stelt Nederland 2 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten van de VN om het vredesproces in Jemen te ondersteunen. Daarbij gaat het om de uitvoering van een overeenkomst die eind vorig jaar in Stockholm is gesloten, maar ook om wederopbouw van onder meer ziekenhuizen, scholen en elektriciteits- en watervoorzieningen.

‘Alleen een politieke oplossing onder leiding van de VN kan een einde maken aan deze crisis’, zei Kaag. In een gesprek met de premier van Jemen, Maeen Abdulmalik Saeed, benadrukte de minister dat alle partijen het internationaal humanitair recht moeten naleven en moeten zorgen voor een ongehinderde toegang tot de broodnodige levensreddende hulp. Ook besprak ze het belang van een inclusief politiek proces, waarbij meer vrouwen een actieve rol moeten krijgen.

Kaag was in Genève ook gastvrouw van een bijeenkomst over de noodzaak van psychosociale hulp aan mensen die getroffen zijn door geweld en conflict in landen zoals Jemen. Kaag: ‘Vaak gaat de aandacht alleen uit naar hulp zoals voedsel, water en tenten, terwijl mensen ook hulp nodig hebben bij het verwerken van de verschrikkelijke dingen die zij hebben meegemaakt.’

Nederland neemt het voortouw om meer aandacht te krijgen voor geestelijke gezondheid en psychosociale steun in crisissituaties en organiseert in oktober in Amsterdam een internationale conferentie over dit onderwerp.