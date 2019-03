Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen eigen vennootschap van start

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over leningen die uitstijgen boven 500.000 euro, eigenwoningschulden uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap), dat in september vorig jaar al is aangekondigd, start het Ministerie van Financiën een internetconsultatie van 4 maart tot en met 1 april 2019.

De maatregel is gericht op dga’s die flinke bedragen van hun vennootschap lenen waarmee zij belastingheffing (langdurig) kunnen uitstellen. In sommige gevallen leidt dit uitstel zelfs tot afstel, omdat door het uitstel soms onvoldoende geld overblijft om de lening terug te betalen. Het kabinet wil deze vorm van belastingontwijking tegengaan. De maatregel betekent bovendien een verlichting voor de toezichtswerkzaamheden van de Belastingdienst.

Alleen dga’s die bovenmatig lenen worden geraakt door de maatregel. Door de invoerdatum van 1 januari 2022 is er bovendien ruime voorbereidingstijd. Dit betekent dat naar verwachting slechts 3 procent van de ondernemers met een schuld aan hun eigen vennootschap door de maatregel wordt geraakt.

Na de internetconsultatie wordt de wetgeving verder uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de maatregelen per 1 januari 2022 in werking kunnen treden.