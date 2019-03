Verklaring minister Blok over het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran

‘Het kabinet heeft besloten de Nederlandse ambassadeur in Teheran terug te roepen voor consultaties. Dit besluit volgt op de mededeling van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat twee Nederlandse uitgezonden medewerkers van de ambassade in Teheran tot persona non grata zijn verklaard en het land moeten verlaten.

De Iraanse ambassadeur is daarop onmiddellijk ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hem is duidelijk gemaakt dat het uitzetten van twee Nederlandse medewerkers onacceptabel is.

De twee medewerkers zijn vandaag teruggekeerd naar Nederland. Voor henzelf, hun gezin en het team dat ze achterlaten is zo’n plotseling vertrek ingrijpend. Ze worden goed opgevangen.’