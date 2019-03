Regelgeving statiegeld op schema

De regelgeving voor de eventuele invoering van statiegeld op kleine plastic flessen ligt op schema. Vandaag begint de vier weken durende reactieperiode van het voorstel en de voorhang in beide Kamers. Na behandeling door de Tweede Kamer zal het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State worden gestuurd.

Een beslissing over het invoeren van statiegeld op deze flesjes vindt in het najaar van 2020 plaats. Bij eventuele invoering worden kleine winkeliers ontlast.

Doorbraak in strijd tegen plasticsoep

Een jaar geleden maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met het verpakkend bedrijfsleven, gemeenten en andere betrokken partijen nieuwe afspraken: 70 tot 90 procent minder plastic drankflesjes in het zwerfafval en 90 procent recycling van kleine plastic drankflessen. Als die doelen niet gehaald worden, wordt in het voorjaar van 2021 statiegeld ingevoerd.

Plastic Pact

Van Veldhoven sloot onlangs met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties de deal om 20 procent minder plastic te gebruiken, meer plastic opnieuw te gebruiken en al het nieuwe plastic in 2025 voor 100 procent recyclebaar te laten zijn. Op die manier gaan we beter met onze grondstoffen om en belasten we het milieu minder.