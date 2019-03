GES 2019: al ruim 5000 aanmeldingen van ondernemers binnen

Met nog 3 maanden te gaan voor de Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019 in Den Haag, hebben zich al ruim 5.000 ondernemers aangemeld. Onder hen zijn 1.200 uitnodigingen te verdelen. De selectieprocedure is begonnen!

GES 2019 brengt meer dan 2.000 wereldleiders in innovatie, investeringen, ondernemerschap en beleid onder één dak. 1.200 van deze deelnemers zijn zorgvuldig gekozen ‘next-generation entrepreneurs’: vertegenwoordigers van bedrijven in de VS, Nederland en overal ter wereld die innovatieve oplossingen bieden voor brede maatschappelijke uitdagingen in de sectoren voedsel, connectivity, energie, gezondheid en water.

Op 1 maart hadden al ruim 5.000 ondernemers uit meer dan 170 landen het uitgebreide aanmeldingsformulier ingevuld. GES 2019 wordt dus zeker een ‘wereldtop’. Tot 22 maart blijven er nog beperkt plaatsen beschikbaar via de zogeheten GES 2019 business challenges en Road to GES-evenementen, via het wereldwijde postennetwerk van de VS en Nederland, en via deelnemende investeerders en andere partners.

Een onafhankelijke, breed samengestelde jury is inmiddels begonnen met de selectie van de uiteindelijke deelnemers. Begin april krijgen alle gegadigden bericht of ze inderdaad een uitnodiging krijgen voor GES 2019 en zich kunnen gaan voorbereiden op hun reis naar Den Haag. Daar hebben ze dan op 4 en 5 juni een unieke kans om hun vernieuwende technologie te presenteren aan topinvesteerders van over de hele wereld.