Bruins: €30 miljoen voor stimuleren lokale sportakkoorden

De komende drie jaar wordt er 30 miljoen euro geïnvesteerd om het Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Lokale sportakkoorden stimuleren dat binnen gemeenten iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sproten en bewegen.

Bruno Bruins: ‘Sporten en bewegen is van grote waarde voor iedere Nederlander. Voor lol in sport hebben we iedereen nodig en is het belangrijk dat sportaanbieders, gemeenten en partijen uit de zorg-, welzijn en onderwijssector er samen de schouders onder gaan zetten’.

Sportformateur

Iedere gemeente kan vanaf volgende week 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord te komen. Voor gemeenten die een sportakkoord hebben, stelt Minister Bruno Bruins geld beschikbaar voor de uitvoering van de lokale akkoorden. Als mooie voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden: de samenwerking tussen basisscholen, gemeenten en sportaanbieders om motorische testen af te nemen bij kinderen en de samenwerking tussen buurtsportcoaches en gemeentelijke sporthallen om buurtbewoners meer te laten sporten.

Planning

Het enthousiasme onder gemeenten om met een lokaal sportakkoord aan de slag te gaan blijkt groot. De verwachting is dat eind 2019 in veel gemeenten een lokaal sportakkoord is gesloten. Dan kunnen de sportverenigingen samen met bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de basisschool aan de slag om hun ambities op het gebied van sporten en bewegen te gaan realiseren. Hierbij kunnen gemeenten desgewenst ook de verbinding leggen met de lokale uitvoering van het nationale preventieakkoord onder andere door aandacht te geven aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.