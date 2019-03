Krijgsmacht heeft vrouwen keihard nodig

75 Defensievrouwen schoven vanmorgen aan bij een ontbijt op het Haagse ministerie. Op internationale vrouwendag vierden ze dat 75 jaar geleden de eerste vrouwen de krijgsmacht versterkten.

Een goed moment om stil te staan bij de positie van Defensievrouwen anno 2019 vindt minister Ank Bijleveld-Schouten. “Het goede nieuws is dat ze zeer gemotiveerd zijn, maar aandacht blijft nodig. Zo is het aantal vrouwelijke topfunctionarissen zeer laag”, zei de minister. Dat meer vrouwen de dienst verlaten dan er bijkomen, baart haar ook zorgen.

Beeldvorming verbeteren

Behoud en werving staan dan ook hoog op de agenda, beaamde staatssecretaris Barbara Visser. Er moet meer worden gedaan aan beeldvorming vindt ze. Vrouwen en meisjes hebben vaak een heel verkeerd beeld van wat een baan bij de krijgsmacht inhoudt. Ze denken vooral dat het mannenwerk is.

Studenten

Maar ze ziet ook dingen veranderen. Als voorbeeld noemde Visser het Defensity College, een programma waar universiteitsstudenten parttime bij de krijgsmacht aan de slag gaan. Defensie wil de hoogopgeleide jongeren zo enthousiast maken voor een baan na hun studie. “Het slaat goed aan. Ongeveer 50% van hen is vrouw”, aldus Visser. Een goed teken dat hoopvol stemt, vindt ze. Ze riep het gezelschap op tot creativiteit om meisjes te interesseren voor de krijgsmacht.

Breder inzetbaar

Een blijvende inzet vanuit de top blijft noodzakelijk benadrukte ze. Aan Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer zal het niet liggen. In zijn weblog van vandaag vertelt hij over de betrokken en professionele vrouwelijke militairen. “Ze zijn niet beter of slechter dan hun mannelijke collega’s, ze krijgen niet extra lof alleen omdat ze vrouw zijn. Maar ze zijn binnen Defensie wel in de minderheid. Dat zouden er veel meer moeten zijn, want we hebben ze keihard nodig. Vrouwen maken onze krijgsmacht veelzijdiger en breder inzetbaar.”