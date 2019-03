Start verkenning naar aanpak fileknelpunt A1/A30

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag in Barneveld een belangrijke stap gezet voor de aanpak van de files op de A1 tussen de aansluiting Barneveld en Voorthuizen en op de aansluiting van de A30 op de A1. Samen met de provincie Gelderland, de gemeente Barneveld en de Regio Foodvalley gaf de minister het startsein voor de verkenning naar de meest doeltreffende en efficiënte manier om deze knelpunten aan te pakken.

De files door de verouderde aansluiting tussen de beide snelwegen is voor bestuurders en ondernemers een grote ergernis. Eind vorig jaar kondigde Van Nieuwenhuizen aan 22 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een MIRT-verkenning naar de aanpak van de verbreding van de A1 en de aansluiting van de A30 op de A1. Ook de Regio Foodvalley (een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen) en de provincie Gelderland betalen mee. De provincie draagt 7,5 miljoen euro bij; de regio Foodvalley 1 miljoen euro. De gemeente Barneveld stelt grond beschikbaar voor het project.



Minister Van Nieuwenhuizen: “Dit knelpunt is al jaren een vaste klant in de file-top10. De A1-A30 is een drukke route, en belangrijk zowel voor de regio als voor Nederland. Zo is het de toegangsweg tot de noordelijke Food Valley. Ik ben blij dat we vandaag samen met provincie, regio en gemeente Barneveld een nieuwe stap zetten voor een goede bereikbaarheid en minder files en vertraging.”



De A1 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land. Het project A1/A30 maakt onderdeel uit van een bredere aanpak voor een betere doorstroming van het verkeer op deze snelweg. Zo worden er ook maatregelen genomen op de A1/A28 bij knooppunt Hoevelaken en op de A1 Apeldoorn-Azelo. De verkenning voor de A1/A30 is eind volgend jaar afgerond. Dan is duidelijk welke maatregelen er worden genomen en wanneer de schop de grond in kan.