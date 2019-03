Tuinbouwakkoord stuurt richting een circulaire tuinbouwsector

Om ook komende generaties van voldoende kwalitatief, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel te kunnen voorzien, staat de Nederlandse tuinbouw voor flinke uitdagingen. Deze opgaven komen samen in het Tuinbouwakkoord, een initiatief van Greenports Nederland en Greenport Holland dat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vandaag mede ondertekende. De focus van het akkoord ligt op zorgvuldig gebruik van grondstoffen, vermindering van schadelijke uitstoot en energiezuinige teelt. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vandaag kwamen regionale Greenports, (regionale) overheden en landelijke brancheorganisaties op het Nationaal Tuinbouwcongres samen voor de bekrachtiging van het Tuinbouwakkoord. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse tuinbouw hard gewerkt aan de ‘Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030: Circulaire tuinbouw in de praktijk’. Daarin zijn zeven transitiethema’s gebundeld tot dit breed gedragen Tuinbouwakkoord: klimaatneutrale tuinbouw, modernisering van het productiegebied, gezonde planten/gezonde mensen, vers-logistiek, innovatie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering.

Minister Schouten: “De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het Tuinbouwakkoord, waarmee richting wordt gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verminderen, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor.”

Onder de vlag van Greenports Nederland werken bedrijfsleven, kennispartners en (regionale) overheden de komende maanden aan concrete en meetbare doelen. Denk daarbij aan gebiedsvisies, het delen van logistieke informatie, de verdere ontwikkeling van innovaties en samenwerking tussen regionale campussen. Door het samenkomen en het afstemmen van initiatieven voorkomen wij dat partijen zelf “het wiel” gaan uitvinden en zetten we de Nederlandse tuinbouw gezamenlijk op de kaart.