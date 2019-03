Minister vraagt wetenschapscoalitie plan voor verlaging werkdruk

VSNU, NWO en KNAW gaan een plan opstellen om druk op wetenschappelijk personeel te verlichten. Dat heeft minister Van Engelshoven (Wetenschap) aan de voorzitters van deze organisaties gevraagd. Later dit jaar komen zij met een integrale aanpak die gericht is op het verminderen van de aanvraagdruk, het stimuleren van meer langdurige aanstellingen en het bevorderen van carrièremogelijkheden op basis van onderwijs en impact.

,,Soms lijkt het wel alsof we denken dat wetenschappelijk personeel alleskunners zijn. Ze zijn ook van veel markten thuis, maar uitblinken in zowel onderwijs, onderzoek als impact, legt de lat wel heel erg hoog’’, schetst de minister. ,,Daarom heb ik aan deze partijen gevraagd om de handen ineen te slaan om de werkdruk als gevolg hiervan zoveel mogelijk terug te dringen.’’

Zoals de minister in de eerder dit jaar verschenen Wetenschapsbrief al heeft aangegeven zijn er diverse factoren die ervoor zorgen dat wetenschappers druk ervaren. Het gaat dan onder meer om de gevolgen van het geven van onderwijs bij toenemende studentenaantallen in combinatie met het gevoel van wetenschappers dat ze alleen carrière kunnen maken door zoveel mogelijk te publiceren en aanvragen in te dienen bij NWO.

Bij het opstellen van het plan vraagt Van Engelshoven om uit te gaan van de mogelijkheden om een universitaire loopbaan te hebben op basis van onderwijs en op basis van impact, naast onderzoek. Ook vraagt zij om te kijken naar een werkwijze waarbij een carrière niet langer afhangt van het scoren van zoveel mogelijk publicaties in zo belangrijk mogelijke tijdschriften maar van de impact die het onderzoek heeft op de maatschappij. Verder moet het plan een alternatief geven voor de huidige werkwijze waarbij het binnenhalen van NWO-subsidies de maatstaf is voor bewezen kwaliteit.