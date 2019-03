Ministers Blok en Kaag bij ferryterminal voor logistieke oplossingen Brexit

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bezochten woensdag 13 maart de ferryterminal van DFDS in Vlaardingen. Dat is een belangrijke hub voor handel met het Verenigd Koninkrijk. Blok en Kaag kwamen naar Vlaardingen om het zogenoemde Portbasesysteem voor Nederlandse havens en ferries te bekijken, en transporteurs op te roepen zich verder voor te bereiden op de Brexit.

Bij de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de Douane, NVWA, Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie en Rijkswaterstaat. Minister Blok: 'Oplossingen voor de Brexit moeten echt uit Londen komen. Vanwege alle ontwikkelingen blijven we daarom ook doorgaan met de voorbereidingen op een no-deal. Ook als bedrijf en burger doe je dat, als je letterlijk en figuurlijk de boot niet wil missen.'

Voorbereiden

De ministers benadrukten tijdens het bezoek hoe belangrijk het is dat transporteurs en expediteurs zich verder voorbereiden op de Brexit. Het is verstandig dat zij zich zo snel mogelijk aansluiten bij het Portbasesysteem. Via dat systeem kan vracht - ook na de Brexit – snel op de ferry geladen worden. Ferrymaatschappijen stellen Portbase straks verplicht, om vertraging bij de Nederlandse havens zoveel mogelijk te voorkomen. Na de Brexit is het VK geen onderdeel meer van de EU, en is er dus ook geen vrij vervoer van personen en goederen meer tussen VK en EU-landen. Bij de grens leidt dit onherroepelijk tot douaneformaliteiten.

Minister Kaag: 'Nederland heeft zich zo goed als maar mogelijk is voorbereid op de Brexit. Maar de vervoersketen stopt niet bij onze landsgrenzen. Ook verladers en vervoerders uit bijvoorbeeld Polen en Duitsland moeten weten wat zij moeten doen om na Brexit zonder gedoe hun goederen snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren.'

Portbase verplicht na Brexit

Ferrymaatschappijen, belangenorganisaties en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam hebben Portbase ontwikkeld, mede geadviseerd door Douane. Dit om ervoor te zorgen dat lading ook na Brexit snel en gemakkelijk via Nederlandse havens vervoerd kan worden. Net zoals bij containervervoer via grote containerterminals, voorziet de werkwijze in het 100% digitaal en geautomatiseerd afhandelen van douaneformaliteiten, met optimaal hergebruik van data. De ferryterminals stellen Portbase straks verplicht. Transporteurs in binnen- en buitenland die zich nog niet hebben aangesloten op Portbase moeten dit zo snel mogelijk doen via de website.

Are You Brexit Proof?

De komende weken spreekt een speciaal ‘Are You Brexit Proof?’-team van de Douane wachtende chauffeurs bij diverse ferryterminals aan. Het team roept ondernemers uit binnen- en buitenland op zich voor te bereiden op de Brexit. Daarnaast informeren ondernemers hoe zij - met onder meer Portbase - er zelf voor kunnen zorgen dat zij ook ná de Brexit vlot de ferry op en af kunnen rijden. De ‘Are You Brexit Proof’ actie duurt tot en met 29 maart 2019.

De Douane is, ook bij een no-deal, voorbereid op Brexit. 'Voor ons betekent Brexit een toename van het aantal aangiften en het aantal bedrijven dat te maken krijgt met douaneformaliteiten. Ook het douanetoezicht, onder andere hier bij de ferryterminals, is nieuw', zegt Nanette van Schelven, algemeen directeur van de Nederlandse Douane. 'Daarom hebben we nu al meer dan 500 extra medewerkers aangenomen. Om logistieke vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen, moet het bedrijfsleven zich ook goed en tijdig voorbereiden. Als Douane willen wij ondernemers zo goed mogelijk op weg helpen bij de voorbereidingen. Daarom werken wij samen met brancheorganisaties en partners, hebben wij ruim 72.000 ondernemers per brief geïnformeerd en zijn de komende weken de ‘Are You Brexit Proof’-teams actief bij de ferryterminals om chauffeurs van informatie te voorzien.'