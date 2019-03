Eerste reactie Rutte en Grapperhaus op schietpartij in Utrecht

Minister-president Rutte en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben een verklaring gegeven naar aanleiding van de schietpartij in Utrecht.

Minister-president Rutte:

Dames en heren, ons land is vandaag opgeschrikt door een aanslag in Utrecht. Politie en OM doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Wat nu vaststaat is dat er is geschoten op inzittenden van een tram in Utrecht. Dat er gewonden zijn, en mogelijk doden gevallen. Een daad met terroristisch motief wordt niet uitgesloten. De eerste berichten geven hoe dan ook aanleiding tot een mengeling van ongeloof en afschuw. Geweld heeft onschuldige mensen hard geraakt. Onze gedachten zijn bij hen en hun nabestaanden, hun naasten, wier leven vandaag van het ene op het andere moment overhoop is gehaald. We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk te pakken. Daar is nu alles op gericht. Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving. Op onze tolerante en open samenleving. Mocht dit inderdaad een terreurdaad blijken, dan past daarop maar een antwoord en dat antwoord luidt dat onze rechtsstaat, onze democratie sterker zijn dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid, nooit.

Minister Grapperhaus

Dames en heren, de prioriteit is nu om de dader of daders te pakken. De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, heeft voor de provincie Utrecht tot 18.00 uur vanavond het dreigingsniveau 5 afgekondigd. Voor de rest van Nederland geldt het dreigingsniveau 4.  Dat betekent dat de plaatselijke autoriteiten alert en aanwezig zijn in de samenleving. Het kabinet ondersteunt op alle mogelijke manieren de autoriteiten in de provincie Utrecht, die met man en macht naar de dader of daders op jacht zijn. Ik roep iedereen op om de aanwijzingen van de autoriteiten nauwgezet te volgen. Wees maximaal alert voor uzelf en uw omgeving, maar blijf ook rustig. Om vijf uur vanmiddag komt het crisisberaad opnieuw bijeen en dan zullen we u nader informeren. Dank u wel.